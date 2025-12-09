- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
179
利益トレード:
137 (76.53%)
損失トレード:
42 (23.46%)
ベストトレード:
32.21 USD
最悪のトレード:
-110.40 USD
総利益:
2 665.61 USD (52 851 pips)
総損失:
-2 143.60 USD (42 916 pips)
最大連続の勝ち:
16 (368.82 USD)
最大連続利益:
368.82 USD (16)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
18.72%
最大入金額:
3.82%
最近のトレード:
26 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
89 (49.72%)
短いトレード:
90 (50.28%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
2.92 USD
平均利益:
19.46 USD
平均損失:
-51.04 USD
最大連続の負け:
4 (-248.85 USD)
最大連続損失:
-248.85 USD (4)
月間成長:
17.40%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.10 USD
最大の:
447.05 USD (12.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.67% (447.05 USD)
エクイティによる:
10.39% (328.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|522
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM18-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
