Negociações:
179
Negociações com lucro:
137 (76.53%)
Negociações com perda:
42 (23.46%)
Melhor negociação:
32.21 USD
Pior negociação:
-110.40 USD
Lucro bruto:
2 665.61 USD (52 851 pips)
Perda bruta:
-2 143.60 USD (42 916 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (368.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
368.82 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
18.72%
Depósito máximo carregado:
3.82%
Último negócio:
16 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
89 (49.72%)
Negociações curtas:
90 (50.28%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
2.92 USD
Lucro médio:
19.46 USD
Perda média:
-51.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-248.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.85 USD (4)
Crescimento mensal:
17.40%
Algotrading:
83%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.10 USD
Máximo:
447.05 USD (12.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.67% (447.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.39% (328.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|522
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.21 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +368.82 USD
Máxima perda consecutiva: -248.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM18-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
4
83%
179
76%
19%
1.24
2.92
USD
USD
13%
1:400