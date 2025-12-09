- 成长
交易:
178
盈利交易:
136 (76.40%)
亏损交易:
42 (23.60%)
最好交易:
32.21 USD
最差交易:
-110.40 USD
毛利:
2 648.31 USD (52 506 pips)
毛利亏损:
-2 143.60 USD (42 916 pips)
最大连续赢利:
16 (368.82 USD)
最大连续盈利:
368.82 USD (16)
夏普比率:
0.09
交易活动:
18.72%
最大入金加载:
3.82%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.13
长期交易:
88 (49.44%)
短期交易:
90 (50.56%)
利润因子:
1.24
预期回报:
2.84 USD
平均利润:
19.47 USD
平均损失:
-51.04 USD
最大连续失误:
4 (-248.85 USD)
最大连续亏损:
-248.85 USD (4)
每月增长:
16.82%
算法交易:
83%
结余跌幅:
绝对:
39.10 USD
最大值:
447.05 USD (12.67%)
相对跌幅:
结余:
12.67% (447.05 USD)
净值:
10.39% (328.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|505
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ATFXGM18-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
17%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
4
83%
178
76%
19%
1.23
2.84
USD
USD
13%
1:400