- 자본
- 축소
트레이드:
227
이익 거래:
176 (77.53%)
손실 거래:
51 (22.47%)
최고의 거래:
32.21 USD
최악의 거래:
-110.40 USD
총 수익:
3 521.15 USD (70 209 pips)
총 손실:
-2 732.27 USD (54 763 pips)
연속 최대 이익:
19 (420.15 USD)
연속 최대 이익:
420.15 USD (19)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
20.88%
최대 입금량:
3.82%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.76
롱(주식매수):
112 (49.34%)
숏(주식차입매도):
115 (50.66%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
3.48 USD
평균 이익:
20.01 USD
평균 손실:
-53.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-248.85 USD)
연속 최대 손실:
-248.85 USD (4)
월별 성장률:
26.30%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
39.10 USD
최대한의:
447.05 USD (12.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.67% (447.05 USD)
자본금별:
10.39% (328.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|789
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.21 USD
최악의 거래: -110 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +420.15 USD
연속 최대 손실: -248.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM18-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
