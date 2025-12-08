СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA BLACK TAG 2
Abdullah Ahmed Amer Albokali

EA BLACK TAG 2

Abdullah Ahmed Amer Albokali
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 1%
TMFinancials-Server
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
22 (81.48%)
Убыточных трейдов:
5 (18.52%)
Лучший трейд:
75.19 USD
Худший трейд:
-13.10 USD
Общая прибыль:
411.49 USD (9 418 200 pips)
Общий убыток:
-60.30 USD (2 146 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (109.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.40 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
26.81
Длинных трейдов:
13 (48.15%)
Коротких трейдов:
14 (51.85%)
Профит фактор:
6.82
Мат. ожидание:
13.01 USD
Средняя прибыль:
18.70 USD
Средний убыток:
-12.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.10 USD (1)
Прирост в месяц:
1.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.10 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 351
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 7.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.19 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.30 USD
Макс. убыток в серии: -13.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 19:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 19:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 19:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика