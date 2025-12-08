- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
22 (81.48%)
Negociações com perda:
5 (18.52%)
Melhor negociação:
75.19 USD
Pior negociação:
-13.10 USD
Lucro bruto:
411.49 USD (9 418 200 pips)
Perda bruta:
-60.30 USD (2 146 957 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (109.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.40 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
52 minutos
Fator de recuperação:
26.81
Negociações longas:
13 (48.15%)
Negociações curtas:
14 (51.85%)
Fator de lucro:
6.82
Valor esperado:
13.01 USD
Lucro médio:
18.70 USD
Perda média:
-12.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-13.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.10 USD (1)
Crescimento mensal:
1.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13.10 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.f
|351
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.f
|7.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TMFinancials-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
