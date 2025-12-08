- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
23 (82.14%)
Verlusttrades:
5 (17.86%)
Bester Trade:
75.19 USD
Schlechtester Trade:
-13.10 USD
Bruttoprofit:
455.52 USD (9 869 682 pips)
Bruttoverlust:
-60.30 USD (2 146 957 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (109.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
186.43 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
30.17
Long-Positionen:
14 (50.00%)
Short-Positionen:
14 (50.00%)
Profit-Faktor:
7.55
Mathematische Gewinnerwartung:
14.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-13.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13.10 USD (1.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.f
|395
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.f
|7.7M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.19 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TMFinancials-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
