- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
22 (81.48%)
Transacciones Irrentables:
5 (18.52%)
Mejor transacción:
75.19 USD
Peor transacción:
-13.10 USD
Beneficio Bruto:
411.49 USD (9 418 200 pips)
Pérdidas Brutas:
-60.30 USD (2 146 957 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (109.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
142.40 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
52 minutos
Factor de Recuperación:
26.81
Transacciones Largas:
13 (48.15%)
Transacciones Cortas:
14 (51.85%)
Factor de Beneficio:
6.82
Beneficio Esperado:
13.01 USD
Beneficio medio:
18.70 USD
Pérdidas medias:
-12.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-13.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13.10 USD (1.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.f
|351
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.f
|7.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.19 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +109.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TMFinancials-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios