Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
22 (81.48%)
Убыточных трейдов:
5 (18.52%)
Лучший трейд:
43.92 USD
Худший трейд:
-13.10 USD
Общая прибыль:
306.66 USD (9 418 200 pips)
Общий убыток:
-54.70 USD (2 146 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (108.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.52 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
52 минуты
Фактор восстановления:
19.23
Длинных трейдов:
13 (48.15%)
Коротких трейдов:
14 (51.85%)
Профит фактор:
5.61
Мат. ожидание:
9.33 USD
Средняя прибыль:
13.94 USD
Средний убыток:
-10.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-13.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.10 USD (1)
Прирост в месяц:
1.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13.10 USD (1.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|7.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +43.92 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +108.52 USD
Макс. убыток в серии: -13.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
