- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
22 (81.48%)
損失トレード:
5 (18.52%)
ベストトレード:
43.92 USD
最悪のトレード:
-13.10 USD
総利益:
306.66 USD (9 418 200 pips)
総損失:
-54.70 USD (2 146 957 pips)
最大連続の勝ち:
9 (108.52 USD)
最大連続利益:
108.52 USD (9)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
19.23
長いトレード:
13 (48.15%)
短いトレード:
14 (51.85%)
プロフィットファクター:
5.61
期待されたペイオフ:
9.33 USD
平均利益:
13.94 USD
平均損失:
-10.94 USD
最大連続の負け:
1 (-13.10 USD)
最大連続損失:
-13.10 USD (1)
月間成長:
1.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13.10 USD (1.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|7.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TMFinancials-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし