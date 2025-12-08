- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
22 (81.48%)
亏损交易:
5 (18.52%)
最好交易:
43.92 USD
最差交易:
-13.10 USD
毛利:
306.66 USD (9 418 200 pips)
毛利亏损:
-54.70 USD (2 146 957 pips)
最大连续赢利:
9 (108.52 USD)
最大连续盈利:
108.52 USD (9)
夏普比率:
0.72
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
19.23
长期交易:
13 (48.15%)
短期交易:
14 (51.85%)
利润因子:
5.61
预期回报:
9.33 USD
平均利润:
13.94 USD
平均损失:
-10.94 USD
最大连续失误:
1 (-13.10 USD)
最大连续亏损:
-13.10 USD (1)
每月增长:
1.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13.10 USD (1.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|252
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|7.3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.92 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +108.52 USD
最大连续亏损: -13.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论