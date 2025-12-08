- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
27 (81.81%)
손실 거래:
6 (18.18%)
최고의 거래:
43.92 USD
최악의 거래:
-13.10 USD
총 수익:
368.48 USD (11 635 216 pips)
총 손실:
-66.51 USD (2 583 931 pips)
연속 최대 이익:
9 (108.52 USD)
연속 최대 이익:
108.52 USD (9)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
23.05
롱(주식매수):
18 (54.55%)
숏(주식차입매도):
15 (45.45%)
수익 요인:
5.54
기대수익:
9.15 USD
평균 이익:
13.65 USD
평균 손실:
-11.09 USD
연속 최대 손실:
1 (-13.10 USD)
연속 최대 손실:
-13.10 USD (1)
월별 성장률:
0.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13.10 USD (1.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.f
|302
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.f
|9.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.92 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +108.52 USD
연속 최대 손실: -13.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TMFinancials-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음