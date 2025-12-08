СигналыРазделы
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Stocks Trade

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
33 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
15.31 USD (300 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
33 (15.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.31 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.13%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
33 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
30.62%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
34.81% (22.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#IOVA 9
#BMBL 8
#PLUG 6
XRX 4
#BLDP 2
#COTY 2
#BYND 1
#IQ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#IOVA 4
#BMBL 5
#PLUG 4
XRX 0
#BLDP 1
#COTY 0
#BYND 1
#IQ 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#IOVA 90
#BMBL 78
#PLUG 47
XRX 32
#BLDP 18
#COTY 25
#BYND 8
#IQ 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +15.31 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Stocks trade fbs broker

Free swap account

Low risk 


Нет отзывов
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 20:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
