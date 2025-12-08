SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Stocks Trade
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Stocks Trade

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
33 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
15.31 USD (300 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (15.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.31 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.13%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
33 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
30.62%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.81% (22.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#IOVA 9
#BMBL 8
#PLUG 6
XRX 4
#BLDP 2
#COTY 2
#BYND 1
#IQ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#IOVA 4
#BMBL 5
#PLUG 4
XRX 0
#BLDP 1
#COTY 0
#BYND 1
#IQ 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#IOVA 90
#BMBL 78
#PLUG 47
XRX 32
#BLDP 18
#COTY 25
#BYND 8
#IQ 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +15.31 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Stocks trade fbs broker

Free swap account

Low risk 


Sem comentários
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 20:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
