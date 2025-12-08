- 자본
- 축소
트레이드:
41
이익 거래:
41 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.00 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
17.46 USD (367 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
41 (17.46 USD)
연속 최대 이익:
17.46 USD (41)
샤프 비율:
0.76
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.13%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
41 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.43 USD
평균 이익:
0.43 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
34.91%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
34.81% (22.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|#PLUG
|10
|#BMBL
|10
|#IOVA
|9
|XRX
|4
|#IQ
|3
|#BLDP
|2
|#COTY
|2
|#BYND
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|#PLUG
|4
|#BMBL
|6
|#IOVA
|4
|XRX
|0
|#IQ
|0
|#BLDP
|1
|#COTY
|0
|#BYND
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|#PLUG
|83
|#BMBL
|99
|#IOVA
|90
|XRX
|32
|#IQ
|12
|#BLDP
|18
|#COTY
|25
|#BYND
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +17.46 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Stocks trade fbs broker
Free swap account
Low risk
리뷰 없음
