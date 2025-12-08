信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Stocks Trade
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Stocks Trade

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 31%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
33 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.00 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
15.31 USD (300 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
33 (15.31 USD)
最大连续盈利:
15.31 USD (33)
夏普比率:
0.80
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.13%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.00
长期交易:
33 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
30.62%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
34.81% (22.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#IOVA 9
#BMBL 8
#PLUG 6
XRX 4
#BLDP 2
#COTY 2
#BYND 1
#IQ 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#IOVA 4
#BMBL 5
#PLUG 4
XRX 0
#BLDP 1
#COTY 0
#BYND 1
#IQ 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#IOVA 90
#BMBL 78
#PLUG 47
XRX 32
#BLDP 18
#COTY 25
#BYND 8
#IQ 2
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +15.31 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Stocks trade fbs broker

Free swap account

Low risk 


没有评论
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 20:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
