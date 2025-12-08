- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
33 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
15.31 USD (300 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
33 (15.31 USD)
最大連続利益:
15.31 USD (33)
シャープレシオ:
0.80
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.13%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
33 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
30.62%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
34.81% (22.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#IOVA
|9
|#BMBL
|8
|#PLUG
|6
|XRX
|4
|#BLDP
|2
|#COTY
|2
|#BYND
|1
|#IQ
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#IOVA
|4
|#BMBL
|5
|#PLUG
|4
|XRX
|0
|#BLDP
|1
|#COTY
|0
|#BYND
|1
|#IQ
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#IOVA
|90
|#BMBL
|78
|#PLUG
|47
|XRX
|32
|#BLDP
|18
|#COTY
|25
|#BYND
|8
|#IQ
|2
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +15.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
