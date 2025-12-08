シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Stocks Trade
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Stocks Trade

Catur Sulistiyanto A Md Tem
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 31%
FBS-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
33 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.00 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
15.31 USD (300 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
33 (15.31 USD)
最大連続利益:
15.31 USD (33)
シャープレシオ:
0.80
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.13%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
33 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
30.62%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
34.81% (22.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#IOVA 9
#BMBL 8
#PLUG 6
XRX 4
#BLDP 2
#COTY 2
#BYND 1
#IQ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#IOVA 4
#BMBL 5
#PLUG 4
XRX 0
#BLDP 1
#COTY 0
#BYND 1
#IQ 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#IOVA 90
#BMBL 78
#PLUG 47
XRX 32
#BLDP 18
#COTY 25
#BYND 8
#IQ 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +15.31 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Stocks trade fbs broker

Free swap account

Low risk 


レビューなし
2026.01.02 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 15:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 20:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 14:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 15:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 15:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 15:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
