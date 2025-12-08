- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
9 (42.85%)
Убыточных трейдов:
12 (57.14%)
Лучший трейд:
137.74 USD
Худший трейд:
-35.51 USD
Общая прибыль:
437.82 USD (44 893 pips)
Общий убыток:
-146.00 USD (13 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (298.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.47 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
88.31%
Макс. загрузка депозита:
4.86%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
21 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.00
Мат. ожидание:
13.90 USD
Средняя прибыль:
48.65 USD
Средний убыток:
-12.17 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-46.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.15 USD (3)
Прирост в месяц:
24.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
37.83 USD
Максимальная:
96.19 USD (6.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.39% (96.15 USD)
По эквити:
16.39% (245.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|292
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +137.74 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +298.47 USD
Макс. убыток в серии: -46.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
