- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
9 (42.85%)
亏损交易:
12 (57.14%)
最好交易:
137.74 USD
最差交易:
-35.51 USD
毛利:
437.82 USD (44 893 pips)
毛利亏损:
-146.08 USD (13 759 pips)
最大连续赢利:
6 (298.47 USD)
最大连续盈利:
298.47 USD (6)
夏普比率:
0.35
交易活动:
79.82%
最大入金加载:
4.86%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.03
长期交易:
21 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.00
预期回报:
13.89 USD
平均利润:
48.65 USD
平均损失:
-12.17 USD
最大连续失误:
6 (-46.18 USD)
最大连续亏损:
-59.15 USD (3)
每月增长:
24.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
37.83 USD
最大值:
96.19 USD (6.40%)
相对跌幅:
结余:
6.39% (96.15 USD)
净值:
16.39% (245.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|292
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +137.74 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +298.47 USD
最大连续亏损: -46.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
KT Gold Drift EA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
24%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
2
100%
21
42%
80%
2.99
13.89
USD
USD
16%
1:500