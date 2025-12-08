- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
137.74 USD
Worst Trade:
-35.51 USD
Profitto lordo:
298.47 USD (30 570 pips)
Perdita lorda:
-37.83 USD (3 546 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (298.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
298.47 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.89
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.89
Profitto previsto:
32.58 USD
Profitto medio:
49.75 USD
Perdita media:
-18.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-37.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.51 USD (2)
Crescita mensile:
21.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.83 USD
Massimale:
37.83 USD (3.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.13% (37.59 USD)
Per equità:
6.73% (80.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|261
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.74 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +298.47 USD
Massima perdita consecutiva: -37.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.61 × 29390
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 più
KT Gold Drift EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
299USD al mese
22%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
8
75%
99%
7.88
32.58
USD
USD
7%
1:500