- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
10 (40.00%)
損失トレード:
15 (60.00%)
ベストトレード:
137.74 USD
最悪のトレード:
-35.51 USD
総利益:
464.68 USD (47 583 pips)
総損失:
-163.68 USD (15 497 pips)
最大連続の勝ち:
6 (298.47 USD)
最大連続利益:
298.47 USD (6)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
80.84%
最大入金額:
4.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.13
長いトレード:
25 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
12.04 USD
平均利益:
46.47 USD
平均損失:
-10.91 USD
最大連続の負け:
6 (-46.18 USD)
最大連続損失:
-59.15 USD (3)
月間成長:
25.06%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
37.83 USD
最大の:
96.19 USD (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.39% (96.15 USD)
エクイティによる:
16.39% (245.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|301
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +137.74 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +298.47 USD
最大連続損失: -46.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
KT Gold Drift EA
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
299 USD/月
25%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
25
40%
81%
2.83
12.04
USD
USD
16%
1:500