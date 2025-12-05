- Прирост
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
64 (56.14%)
Убыточных трейдов:
50 (43.86%)
Лучший трейд:
14.91 USD
Худший трейд:
-11.38 USD
Общая прибыль:
159.35 USD (830 484 pips)
Общий убыток:
-152.37 USD (761 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (13.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
1.77%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
35 (30.70%)
Коротких трейдов:
79 (69.30%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
2.49 USD
Средний убыток:
-3.05 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-22.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.21 USD (4)
Прирост в месяц:
2.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.47 USD
Максимальная:
60.03 USD (21.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.32% (60.03 USD)
По эквити:
7.03% (19.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|69K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +14.91 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.36 USD
Макс. убыток в серии: -22.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
