PT Profesional Visi Teknologi Strategis

FastScalp RFX TM M1

PT Profesional Visi Teknologi Strategis
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1199 USD в месяц
прирост с 2025 165%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
34 (66.66%)
Убыточных трейдов:
17 (33.33%)
Лучший трейд:
4 130.41 USD
Худший трейд:
-2 287.41 USD
Общая прибыль:
49 826.80 USD (56 439 pips)
Общий убыток:
-33 284.87 USD (34 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (8 434.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 106.00 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
48.86%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.75
Длинных трейдов:
22 (43.14%)
Коротких трейдов:
29 (56.86%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
324.35 USD
Средняя прибыль:
1 465.49 USD
Средний убыток:
-1 957.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-8 382.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 382.41 USD (4)
Прирост в месяц:
165.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 139.07 USD
Максимальная:
9 467.41 USD (54.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.62% (9 464.41 USD)
По эквити:
18.58% (1 880.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 130.41 USD
Худший трейд: -2 287 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +8 434.64 USD
Макс. убыток в серии: -8 382.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
📈 FastScalp VIP – Real Micro Account, Big Results

Account Overview:
This is a real trading account on the Tickmill (hedge type, currency USD) with Vantage. Starting from a $100 micro deposit, the account has been scaled carefully through profits and periodic top-ups. 

Strategy Details:
This account is run by FastScalp VIP, an automated expert advisor (EA) designed specifically for XAUUSD. The system follows a “one‑shot, single position” approach: it enters one trade at a time based on momentum breakouts, with predefined Stop Loss, Take Profit, and dynamic Trailing Stop protection. The EA trades only gold (XAUUSD), optimised on M1 timeframes, and does not use martingale. Position sizing increases gradually as equity grows, maintaining risk per trade within strict parameters.


