Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-0.40 USD
Общая прибыль:
339.46 USD (6 855 pips)
Общий убыток:
-9.25 USD (40 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (322.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
322.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
0.85%
Макс. загрузка депозита:
9.02%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
220.14
Длинных трейдов:
4 (28.57%)
Коротких трейдов:
10 (71.43%)
Профит фактор:
36.70
Мат. ожидание:
23.59 USD
Средняя прибыль:
26.11 USD
Средний убыток:
-9.25 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.40 USD (1)
Прирост в месяц:
18.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.50 USD
Максимальная:
1.50 USD (0.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
-0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.78% (37.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HantecMarketsMU-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
14
92%
1%
36.69
23.59
USD
USD
4%
1:500