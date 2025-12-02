- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
13 (92.85%)
Negociações com perda:
1 (7.14%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-0.40 USD
Lucro bruto:
339.46 USD (6 855 pips)
Perda bruta:
-9.25 USD (40 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (322.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
322.03 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
0.85%
Depósito máximo carregado:
9.02%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
220.14
Negociações longas:
4 (28.57%)
Negociações curtas:
10 (71.43%)
Fator de lucro:
36.70
Valor esperado:
23.59 USD
Lucro médio:
26.11 USD
Perda média:
-9.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.40 USD (1)
Crescimento mensal:
18.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.50 USD
Máximo:
1.50 USD (0.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.78% (37.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HantecMarketsMU-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
14
92%
1%
36.69
23.59
USD
USD
4%
1:500