- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
13 (92.85%)
손실 거래:
1 (7.14%)
최고의 거래:
82.80 USD
최악의 거래:
-0.40 USD
총 수익:
339.46 USD (6 855 pips)
총 손실:
-9.25 USD (40 pips)
연속 최대 이익:
9 (322.03 USD)
연속 최대 이익:
322.03 USD (9)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
0.85%
최대 입금량:
9.02%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
220.14
롱(주식매수):
4 (28.57%)
숏(주식차입매도):
10 (71.43%)
수익 요인:
36.70
기대수익:
23.59 USD
평균 이익:
26.11 USD
평균 손실:
-9.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.40 USD)
연속 최대 손실:
-0.40 USD (1)
월별 성장률:
18.21%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.50 USD
최대한의:
1.50 USD (0.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 USD)
자본금별:
3.78% (37.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HantecMarketsMU-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
14
92%
1%
36.69
23.59
USD
USD
4%
1:500