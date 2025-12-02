- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
13 (92.85%)
亏损交易:
1 (7.14%)
最好交易:
82.80 USD
最差交易:
-0.40 USD
毛利:
339.46 USD (6 855 pips)
毛利亏损:
-9.25 USD (40 pips)
最大连续赢利:
9 (322.03 USD)
最大连续盈利:
322.03 USD (9)
夏普比率:
0.79
交易活动:
0.85%
最大入金加载:
9.02%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
220.14
长期交易:
4 (28.57%)
短期交易:
10 (71.43%)
利润因子:
36.70
预期回报:
23.59 USD
平均利润:
26.11 USD
平均损失:
-9.25 USD
最大连续失误:
1 (-0.40 USD)
最大连续亏损:
-0.40 USD (1)
每月增长:
18.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.50 USD
最大值:
1.50 USD (0.15%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 USD)
净值:
3.78% (37.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.80 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +322.03 USD
最大连续亏损: -0.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HantecMarketsMU-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
14
92%
1%
36.69
23.59
USD
USD
4%
1:500