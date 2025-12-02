- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
13 (92.85%)
損失トレード:
1 (7.14%)
ベストトレード:
82.80 USD
最悪のトレード:
-0.40 USD
総利益:
339.46 USD (6 855 pips)
総損失:
-9.25 USD (40 pips)
最大連続の勝ち:
9 (322.03 USD)
最大連続利益:
322.03 USD (9)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
0.85%
最大入金額:
9.02%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
220.14
長いトレード:
4 (28.57%)
短いトレード:
10 (71.43%)
プロフィットファクター:
36.70
期待されたペイオフ:
23.59 USD
平均利益:
26.11 USD
平均損失:
-9.25 USD
最大連続の負け:
1 (-0.40 USD)
最大連続損失:
-0.40 USD (1)
月間成長:
18.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.50 USD
最大の:
1.50 USD (0.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
-0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.78% (37.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HantecMarketsMU-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
6
100%
14
92%
1%
36.69
23.59
USD
USD
4%
1:500