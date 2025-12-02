- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
27 (72.97%)
Убыточных трейдов:
10 (27.03%)
Лучший трейд:
1.31 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
12.83 USD (1 355 pips)
Общий убыток:
-22.07 USD (2 874 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.12 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
47.14%
Макс. загрузка депозита:
85.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
29 (78.38%)
Коротких трейдов:
8 (21.62%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-0.25 USD
Средняя прибыль:
0.48 USD
Средний убыток:
-2.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.89 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.47 USD
Максимальная:
10.04 USD (9.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.89% (10.04 USD)
По эквити:
10.72% (10.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|14
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-5
|USDJPYrfd
|-10
|USDCHFrfd
|3
|GBPUSDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-441
|USDJPYrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|211
|GBPUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|116
|EURGBPrfd
|43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +1.31 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +3.52 USD
Макс. убыток в серии: -9.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
