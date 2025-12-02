- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
34 (73.91%)
손실 거래:
12 (26.09%)
최고의 거래:
2.39 USD
최악의 거래:
-5.20 USD
총 수익:
20.68 USD (2 153 pips)
총 손실:
-26.23 USD (3 289 pips)
연속 최대 이익:
9 (3.52 USD)
연속 최대 이익:
4.77 USD (3)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
44.45%
최대 입금량:
85.98%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.55
롱(주식매수):
33 (71.74%)
숏(주식차입매도):
13 (28.26%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
0.61 USD
평균 손실:
-2.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-9.89 USD)
연속 최대 손실:
-9.89 USD (4)
월별 성장률:
-4.18%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.47 USD
최대한의:
10.04 USD (9.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.89% (10.04 USD)
자본금별:
10.72% (10.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|19
|USDJPYrfd
|10
|USDCHFrfd
|6
|NZDUSDrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-1
|USDJPYrfd
|-9
|USDCHFrfd
|5
|NZDUSDrfd
|-3
|GBPUSDrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-54
|USDJPYrfd
|-1.4K
|USDCHFrfd
|404
|NZDUSDrfd
|-248
|GBPUSDrfd
|125
|EURGBPrfd
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.39 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +3.52 USD
연속 최대 손실: -9.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
наблюдайте
