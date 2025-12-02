- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
27 (72.97%)
亏损交易:
10 (27.03%)
最好交易:
1.31 USD
最差交易:
-5.20 USD
毛利:
12.83 USD (1 355 pips)
毛利亏损:
-22.07 USD (2 874 pips)
最大连续赢利:
9 (3.52 USD)
最大连续盈利:
4.12 USD (7)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
47.14%
最大入金加载:
85.98%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
29 (78.38%)
短期交易:
8 (21.62%)
利润因子:
0.58
预期回报:
-0.25 USD
平均利润:
0.48 USD
平均损失:
-2.21 USD
最大连续失误:
4 (-9.89 USD)
最大连续亏损:
-9.89 USD (4)
每月增长:
-9.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.47 USD
最大值:
10.04 USD (9.89%)
相对跌幅:
结余:
9.89% (10.04 USD)
净值:
10.72% (10.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|14
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|5
|GBPUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-5
|USDJPYrfd
|-10
|USDCHFrfd
|3
|GBPUSDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-441
|USDJPYrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|211
|GBPUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|116
|EURGBPrfd
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.31 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +3.52 USD
最大连续亏损: -9.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
