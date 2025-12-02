- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
29 (74.35%)
損失トレード:
10 (25.64%)
ベストトレード:
2.39 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
17.37 USD (1 763 pips)
総損失:
-22.07 USD (2 874 pips)
最大連続の勝ち:
9 (3.52 USD)
最大連続利益:
4.77 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
51.77%
最大入金額:
85.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.47
長いトレード:
30 (76.92%)
短いトレード:
9 (23.08%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-0.12 USD
平均利益:
0.60 USD
平均損失:
-2.21 USD
最大連続の負け:
4 (-9.89 USD)
最大連続損失:
-9.89 USD (4)
月間成長:
-4.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.47 USD
最大の:
10.04 USD (9.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.89% (10.04 USD)
エクイティによる:
10.72% (10.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|15
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|6
|GBPUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-3
|USDJPYrfd
|-10
|USDCHFrfd
|5
|GBPUSDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-226
|USDJPYrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|404
|GBPUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|116
|EURGBPrfd
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.39 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +3.52 USD
最大連続損失: -9.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
4
0%
39
74%
52%
0.78
-0.12
USD
USD
11%
1:40