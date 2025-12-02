- Crescimento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
29 (74.35%)
Negociações com perda:
10 (25.64%)
Melhor negociação:
2.39 USD
Pior negociação:
-5.20 USD
Lucro bruto:
17.37 USD (1 763 pips)
Perda bruta:
-22.07 USD (2 874 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (3.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
51.77%
Depósito máximo carregado:
85.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.47
Negociações longas:
30 (76.92%)
Negociações curtas:
9 (23.08%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-0.12 USD
Lucro médio:
0.60 USD
Perda média:
-2.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-9.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.89 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.47 USD
Máximo:
10.04 USD (9.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.89% (10.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.72% (10.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|15
|USDJPYrfd
|8
|USDCHFrfd
|6
|GBPUSDrfd
|5
|NZDUSDrfd
|4
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-3
|USDJPYrfd
|-10
|USDCHFrfd
|5
|GBPUSDrfd
|1
|NZDUSDrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-226
|USDJPYrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|404
|GBPUSDrfd
|125
|NZDUSDrfd
|116
|EURGBPrfd
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
