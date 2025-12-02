- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
34 (80.95%)
Убыточных трейдов:
8 (19.05%)
Лучший трейд:
26.52 USD
Худший трейд:
-14.79 USD
Общая прибыль:
210.06 USD (7 217 pips)
Общий убыток:
-55.38 USD (1 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (37.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.46 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.75%
Макс. загрузка депозита:
9.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
5.88
Длинных трейдов:
42 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
3.68 USD
Средняя прибыль:
6.18 USD
Средний убыток:
-6.92 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-26.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.22 USD (2)
Прирост в месяц:
10.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
26.31 USD (1.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (26.40 USD)
По эквити:
6.30% (100.02 USD)
