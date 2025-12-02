- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
38 (80.85%)
亏损交易:
9 (19.15%)
最好交易:
26.52 USD
最差交易:
-14.79 USD
毛利:
237.81 USD (8 152 pips)
毛利亏损:
-61.29 USD (1 870 pips)
最大连续赢利:
9 (37.14 USD)
最大连续盈利:
89.46 USD (7)
夏普比率:
0.54
交易活动:
0.75%
最大入金加载:
9.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
6.71
长期交易:
47 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.88
预期回报:
3.76 USD
平均利润:
6.26 USD
平均损失:
-6.81 USD
最大连续失误:
2 (-26.22 USD)
最大连续亏损:
-26.22 USD (2)
每月增长:
11.77%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
26.31 USD (1.60%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (26.40 USD)
净值:
6.30% (100.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.52 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +37.14 USD
最大连续亏损: -26.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
