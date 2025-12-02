- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
38 (80.85%)
損失トレード:
9 (19.15%)
ベストトレード:
26.52 USD
最悪のトレード:
-14.79 USD
総利益:
237.81 USD (8 152 pips)
総損失:
-61.29 USD (1 870 pips)
最大連続の勝ち:
9 (37.14 USD)
最大連続利益:
89.46 USD (7)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
0.75%
最大入金額:
9.04%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
6.71
長いトレード:
47 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.88
期待されたペイオフ:
3.76 USD
平均利益:
6.26 USD
平均損失:
-6.81 USD
最大連続の負け:
2 (-26.22 USD)
最大連続損失:
-26.22 USD (2)
月間成長:
11.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
26.31 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (26.40 USD)
エクイティによる:
6.30% (100.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.52 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +37.14 USD
最大連続損失: -26.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
12%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
100%
47
80%
1%
3.88
3.76
USD
USD
6%
1:500