- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
43 (82.69%)
손실 거래:
9 (17.31%)
최고의 거래:
26.52 USD
최악의 거래:
-14.79 USD
총 수익:
275.52 USD (9 423 pips)
총 손실:
-61.74 USD (1 870 pips)
연속 최대 이익:
9 (37.14 USD)
연속 최대 이익:
89.46 USD (7)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
0.75%
최대 입금량:
9.04%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
8.13
롱(주식매수):
52 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.46
기대수익:
4.11 USD
평균 이익:
6.41 USD
평균 손실:
-6.86 USD
연속 최대 손실:
2 (-26.22 USD)
연속 최대 손실:
-26.22 USD (2)
월별 성장률:
12.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
26.31 USD (1.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (26.40 USD)
자본금별:
6.30% (100.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|214
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.52 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +37.14 USD
연속 최대 손실: -26.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
100%
52
82%
1%
4.46
4.11
USD
USD
6%
1:500