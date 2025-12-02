시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Quantum Queen Vantage
Rattanan Anantaphak

Quantum Queen Vantage

Rattanan Anantaphak
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
52
이익 거래:
43 (82.69%)
손실 거래:
9 (17.31%)
최고의 거래:
26.52 USD
최악의 거래:
-14.79 USD
총 수익:
275.52 USD (9 423 pips)
총 손실:
-61.74 USD (1 870 pips)
연속 최대 이익:
9 (37.14 USD)
연속 최대 이익:
89.46 USD (7)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
0.75%
최대 입금량:
9.04%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
8.13
롱(주식매수):
52 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.46
기대수익:
4.11 USD
평균 이익:
6.41 USD
평균 손실:
-6.86 USD
연속 최대 손실:
2 (-26.22 USD)
연속 최대 손실:
-26.22 USD (2)
월별 성장률:
12.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
26.31 USD (1.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (26.40 USD)
자본금별:
6.30% (100.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 214
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 7.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 22:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 22:47
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 19:01
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 22:39
Share of trading days is too low
2025.12.02 22:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 22:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 21:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
