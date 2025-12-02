- Crescimento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
38 (80.85%)
Negociações com perda:
9 (19.15%)
Melhor negociação:
26.52 USD
Pior negociação:
-14.79 USD
Lucro bruto:
237.81 USD (8 152 pips)
Perda bruta:
-61.29 USD (1 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (37.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.46 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
0.75%
Depósito máximo carregado:
9.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
6.71
Negociações longas:
47 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.88
Valor esperado:
3.76 USD
Lucro médio:
6.26 USD
Perda média:
-6.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-26.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.22 USD (2)
Crescimento mensal:
11.77%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
26.31 USD (1.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.61% (26.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.30% (100.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
