- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
123
Прибыльных трейдов:
73 (59.34%)
Убыточных трейдов:
50 (40.65%)
Лучший трейд:
14.61 USD
Худший трейд:
-8.70 USD
Общая прибыль:
259.03 USD (258 997 pips)
Общий убыток:
-155.22 USD (154 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (50.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.46%
Макс. загрузка депозита:
96.10%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
70 (56.91%)
Коротких трейдов:
53 (43.09%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
3.55 USD
Средний убыток:
-3.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-18.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.61 USD (8)
Прирост в месяц:
34.60%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.56 USD
Максимальная:
29.61 USD (8.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.58% (29.61 USD)
По эквити:
18.12% (56.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|104
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|105K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.61 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +50.92 USD
Макс. убыток в серии: -18.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real35" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
5
8%
123
59%
2%
1.66
0.84
USD
USD
18%
1:200