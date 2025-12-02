- 成长
交易:
171
盈利交易:
87 (50.87%)
亏损交易:
84 (49.12%)
最好交易:
14.61 USD
最差交易:
-8.70 USD
毛利:
277.08 USD (277 047 pips)
毛利亏损:
-306.97 USD (305 759 pips)
最大连续赢利:
14 (18.05 USD)
最大连续盈利:
50.92 USD (12)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
2.46%
最大入金加载:
142.51%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
145
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
-0.21
长期交易:
103 (60.23%)
短期交易:
68 (39.77%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-3.65 USD
最大连续失误:
24 (-122.51 USD)
最大连续亏损:
-122.51 USD (24)
每月增长:
-9.96%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
29.89 USD
最大值:
140.93 USD (34.29%)
相对跌幅:
结余:
34.29% (140.93 USD)
净值:
20.07% (54.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-30
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-29K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.61 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +18.05 USD
最大连续亏损: -122.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real35 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
163
USD
USD
5
6%
171
50%
2%
0.90
-0.17
USD
USD
34%
1:200