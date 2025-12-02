SeñalesSecciones
Usama Nadeem

The Prime Pips

Usama Nadeem
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -10%
Exness-MT5Real35
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
171
Transacciones Rentables:
87 (50.87%)
Transacciones Irrentables:
84 (49.12%)
Mejor transacción:
14.61 USD
Peor transacción:
-8.70 USD
Beneficio Bruto:
277.08 USD (277 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-306.97 USD (305 759 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (18.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.92 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
2.46%
Carga máxima del depósito:
142.51%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
145
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
103 (60.23%)
Transacciones Cortas:
68 (39.77%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.17 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-3.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-122.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-122.51 USD (24)
Crecimiento al mes:
-9.96%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
29.89 USD
Máxima:
140.93 USD (34.29%)
Reducción relativa:
De balance:
34.29% (140.93 USD)
De fondos:
20.07% (54.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 171
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -30
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -29K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.61 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +18.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -122.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real35" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
