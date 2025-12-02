SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / The Prime Pips
Usama Nadeem

The Prime Pips

Usama Nadeem
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
Exness-MT5Real35
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
87 (47.54%)
Negociações com perda:
96 (52.46%)
Melhor negociação:
14.61 USD
Pior negociação:
-9.35 USD
Lucro bruto:
277.08 USD (277 047 pips)
Perda bruta:
-414.33 USD (413 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (18.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
2.46%
Depósito máximo carregado:
142.51%
Último negócio:
47 minutos atrás
Negociações por semana:
157
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
103 (56.28%)
Negociações curtas:
80 (43.72%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.75 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-229.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-229.87 USD (36)
Crescimento mensal:
-45.75%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.25 USD
Máximo:
248.29 USD (60.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.41% (248.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.07% (54.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 183
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -137
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -136K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.61 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +18.05 USD
Máxima perda consecutiva: -229.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.31 06:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 05:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 05:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 05:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
