- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
87 (47.54%)
Negociações com perda:
96 (52.46%)
Melhor negociação:
14.61 USD
Pior negociação:
-9.35 USD
Lucro bruto:
277.08 USD (277 047 pips)
Perda bruta:
-414.33 USD (413 100 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (18.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
2.46%
Depósito máximo carregado:
142.51%
Último negócio:
47 minutos atrás
Negociações por semana:
157
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
103 (56.28%)
Negociações curtas:
80 (43.72%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-0.75 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-229.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-229.87 USD (36)
Crescimento mensal:
-45.75%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.25 USD
Máximo:
248.29 USD (60.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.41% (248.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.07% (54.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-137
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-136K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +14.61 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 36
Máximo lucro consecutivo: +18.05 USD
Máxima perda consecutiva: -229.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real35" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-46%
0
0
USD
USD
163
USD
USD
5
6%
183
47%
2%
0.66
-0.75
USD
USD
60%
1:200