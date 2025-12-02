- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
183
利益トレード:
87 (47.54%)
損失トレード:
96 (52.46%)
ベストトレード:
14.61 USD
最悪のトレード:
-9.35 USD
総利益:
277.08 USD (277 047 pips)
総損失:
-414.33 USD (413 100 pips)
最大連続の勝ち:
14 (18.05 USD)
最大連続利益:
50.92 USD (12)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
2.46%
最大入金額:
142.51%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
157
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
103 (56.28%)
短いトレード:
80 (43.72%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-0.75 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-4.32 USD
最大連続の負け:
36 (-229.87 USD)
最大連続損失:
-229.87 USD (36)
月間成長:
-45.75%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.25 USD
最大の:
248.29 USD (60.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.41% (248.29 USD)
エクイティによる:
20.07% (54.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-137
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-136K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
