Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
7 (77.77%)
Убыточных трейдов:
2 (22.22%)
Лучший трейд:
291.30 USD
Худший трейд:
-367.03 USD
Общая прибыль:
795.26 USD (3 248 pips)
Общий убыток:
-725.44 USD (4 223 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (659.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
659.09 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
1.75%
Макс. загрузка депозита:
14.74%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
7.76 USD
Средняя прибыль:
113.61 USD
Средний убыток:
-362.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-718.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-718.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-20.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.35 USD
Максимальная:
720.46 USD (29.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.80% (719.95 USD)
По эквити:
20.94% (278.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-975
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +291.30 USD
Худший трейд: -367 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +659.09 USD
Макс. убыток в серии: -718.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
9
77%
2%
1.09
7.76
USD
USD
43%
1:500