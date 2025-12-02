- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
9 (75.00%)
손실 거래:
3 (25.00%)
최고의 거래:
291.30 USD
최악의 거래:
-367.03 USD
총 수익:
819.56 USD (3 416 pips)
총 손실:
-730.84 USD (4 246 pips)
연속 최대 이익:
6 (659.09 USD)
연속 최대 이익:
659.09 USD (6)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
1.75%
최대 입금량:
14.74%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
36 분
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
11 (91.67%)
숏(주식차입매도):
1 (8.33%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
7.39 USD
평균 이익:
91.06 USD
평균 손실:
-243.61 USD
연속 최대 손실:
2 (-718.93 USD)
연속 최대 손실:
-718.93 USD (2)
월별 성장률:
-19.34%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.35 USD
최대한의:
720.46 USD (29.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.80% (719.95 USD)
자본금별:
20.94% (278.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-830
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +291.30 USD
최악의 거래: -367 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +659.09 USD
연속 최대 손실: -718.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
