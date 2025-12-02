- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
7 (77.77%)
Negociações com perda:
2 (22.22%)
Melhor negociação:
291.30 USD
Pior negociação:
-367.03 USD
Lucro bruto:
795.26 USD (3 248 pips)
Perda bruta:
-725.44 USD (4 223 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (659.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
659.09 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
1.75%
Depósito máximo carregado:
14.74%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
7.76 USD
Lucro médio:
113.61 USD
Perda média:
-362.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-718.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-718.93 USD (2)
Crescimento mensal:
-20.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.35 USD
Máximo:
720.46 USD (29.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.80% (719.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.94% (278.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|-975
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
