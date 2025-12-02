- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
7 (77.77%)
損失トレード:
2 (22.22%)
ベストトレード:
291.30 USD
最悪のトレード:
-367.03 USD
総利益:
795.26 USD (3 248 pips)
総損失:
-725.44 USD (4 223 pips)
最大連続の勝ち:
6 (659.09 USD)
最大連続利益:
659.09 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
1.75%
最大入金額:
14.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
40 分
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
7.76 USD
平均利益:
113.61 USD
平均損失:
-362.72 USD
最大連続の負け:
2 (-718.93 USD)
最大連続損失:
-718.93 USD (2)
月間成長:
-20.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.35 USD
最大の:
720.46 USD (29.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.80% (719.95 USD)
エクイティによる:
20.94% (278.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-975
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +291.30 USD
最悪のトレード: -367 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +659.09 USD
最大連続損失: -718.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-20%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
100%
9
77%
2%
1.09
7.76
USD
USD
43%
1:500