- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
10 (37.03%)
Убыточных трейдов:
17 (62.96%)
Лучший трейд:
3.60 USD
Худший трейд:
-2.58 USD
Общая прибыль:
17.80 USD (1 607 pips)
Общий убыток:
-24.40 USD (3 015 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (6.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.97 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
22.19%
Макс. загрузка депозита:
103.18%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
20 (74.07%)
Коротких трейдов:
7 (25.93%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
1.78 USD
Средний убыток:
-1.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.27 USD (5)
Прирост в месяц:
-13.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.60 USD
Максимальная:
15.93 USD (26.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.85% (15.93 USD)
По эквити:
10.00% (5.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-8
|EURUSD
|4
|USDCHF
|-2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|75
|USDCHF
|-172
|AUDUSD
|89
|NZDUSD
|98
|GBPUSD
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.60 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.77 USD
Макс. убыток в серии: -6.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AuricInternationalMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
4
0%
27
37%
22%
0.72
-0.24
USD
USD
27%
1:500