- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
10 (37.03%)
損失トレード:
17 (62.96%)
ベストトレード:
3.60 USD
最悪のトレード:
-2.58 USD
総利益:
17.80 USD (1 607 pips)
総損失:
-24.40 USD (3 015 pips)
最大連続の勝ち:
3 (6.77 USD)
最大連続利益:
6.97 USD (2)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
22.19%
最大入金額:
103.18%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
20 (74.07%)
短いトレード:
7 (25.93%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
1.78 USD
平均損失:
-1.44 USD
最大連続の負け:
5 (-6.27 USD)
最大連続損失:
-6.27 USD (5)
月間成長:
-13.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.60 USD
最大の:
15.93 USD (26.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.85% (15.93 USD)
エクイティによる:
10.00% (5.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-8
|EURUSD
|4
|USDCHF
|-2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|75
|USDCHF
|-172
|AUDUSD
|89
|NZDUSD
|98
|GBPUSD
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.60 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.77 USD
最大連続損失: -6.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AuricInternationalMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
4
0%
27
37%
22%
0.72
-0.24
USD
USD
27%
1:500