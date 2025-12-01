- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
10 (37.03%)
Negociações com perda:
17 (62.96%)
Melhor negociação:
3.60 USD
Pior negociação:
-2.58 USD
Lucro bruto:
17.80 USD (1 607 pips)
Perda bruta:
-24.40 USD (3 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (6.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.97 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
22.19%
Depósito máximo carregado:
103.18%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
20 (74.07%)
Negociações curtas:
7 (25.93%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
1.78 USD
Perda média:
-1.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-6.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.27 USD (5)
Crescimento mensal:
-13.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.60 USD
Máximo:
15.93 USD (26.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.85% (15.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.00% (5.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-8
|EURUSD
|4
|USDCHF
|-2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|-2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-1.3K
|EURUSD
|75
|USDCHF
|-172
|AUDUSD
|89
|NZDUSD
|98
|GBPUSD
|-235
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.60 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.77 USD
Máxima perda consecutiva: -6.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
4
0%
27
37%
22%
0.72
-0.24
USD
USD
27%
1:500